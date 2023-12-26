Damdan düşüp demire saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Adana’da damdan düşüp demire saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan yaralı kedi veterinerde tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:18
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kedi damdan başka bir evin çatısına düşerek demire sapladı. Kedinin sesini duyan mahalleli durumu fark etti. Bunu üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri yaralı kediyi saplandığı demirden kurtardı.

Kurtarılan kedi veterinerde tedavi altına alındı.


Kedi

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