Bağ evi hırsızları yakalandı: 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri’de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi 1 aylık takip sonucu yakalanırken 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.
1 aylık takip sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.
Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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