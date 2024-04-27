Bağ evi hırsızları yakalandı: 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri’de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi 1 aylık takip sonucu yakalanırken 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:08
Bağ evi hırsızları yakalandı: 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

1 aylık takip sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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