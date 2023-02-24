Bağ evinde kalaşnikof tüfek ele geçirildi: 1 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bağ evine yapılan baskında kalaşnikof tüfek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:50
Bağ evinde kalaşnikof tüfek ele geçirildi: 1 gözaltı
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Tarsus ilçesinde M.E.'nin bağ evinde silah bulundurduğu bilgisini alan polis, adrese baskın yaptı.

Evdeki aramalarda 1 Kalaşnikof tüfek, 2 şarjör, 81 mermi, 1 seyyar dipçik, 2 ruhsatsız av tüfeği, 348 av tüfeği fişeği ele geçiren polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan M.K.'nin 'kasten yaralama', 'tehdit, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.


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