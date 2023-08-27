Bagaja konulan 'yağ' tüm valizlere bulaştı... Yolcular sinir krizi geçirdi!

İzmir'den İstanbul'a giden otobüste yağ krizi yaşandı. Bir yolcunun gizlice bagaja koyduğu yağ, sıcaktan eriyip tüm valizlere bulaştı. Durumu gören yolcular isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:55
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İzmir'den İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde yolculardan biri, iddiaya göre gizlice valizine yağ koydu. Ancak sıcak havalardan dolayı eriyen yağ, diğer valizlere ve içindeki kıyafetlere bulaştı.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Otobüs yolcularını indirmek için otogarda durduğunda yolcular acı gerçekle karşılaştı. Durumu gören yolcular isyan etti.

"TÜRKİYE'DE YAĞ KALMADI, BERGAMA'DAN GETİRİYORLAR"

Yaşananlara çok öfkelenen bir yolcu, "Türkiye'de yağ kalmadı. Allah kahretsin, Bergama'dan yağ getiriyorlar utanmadan. Mahvettiler bizi ya. Ben nereden bulacağım şimdi bir ton kıyafet. Çoluğum çocuğumun kıyafeti var ben ne yapacağım? İçinde bir ton eşyam var ya" dedi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.



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