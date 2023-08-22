Yozgat'taki otobüs kazasında ölen anne baba ile çocukları toprağa verildi

Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:37

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:54

Tatil için gittikleri Sivas'tan otobüsle İstanbul'a dönmek için yola çıkan Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül ve 6 yaşındaki çocukları Eymen Kadir Hasgül, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde içinde bulundukları yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Hasgül ailesinin aynı otobüste bulunan iki çocukları da kazada yaralanmıştı. Kazada ölen anne, baba ve çocukları için bugün öğlen, Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla uğurlanan Hakan, Züleyha ve Eymen Kadir Hasgül, Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde, anne baba ve kardeşlerini son yolculuğuna uğurlayan ailenin büyük çocukları, gözyaşlarına engel olamadı.

"UÇAK YA DA TRENLE GELMEK İSTEDİ BİLET BULAMADI"

Hakan Hasgül'ün arkadaşı Erol Kuş, "Hakan arkadaşımız, 15 günlüğüne memleketine gitti. Aracıyla gitti. Orada aracına bir müşteri çıktı. Karşılığında ev aldı. Her yaz gelip kalırım niyetiyle arabayı verdi. Uçakla gelmeye çalıştılar ama 1 haftalık biletler dolu olduğu için trenle gelmeye karar verdi. Tren garına gitti, orada da bilet bulamayınca otogardan Pazar günü akşamı için bilet aldı. İstanbul'a dönmek üzere ailesiyle otobüsle yola çıktı. Olaydan 2 gün önce oğlunu basketbol antrenmanları olduğu için erken gönderdi. Kardeşimiz oraya tatil amaçlı gitti. Giderken de bir kaza atlattı. Takdir böyleymiş. Allah rahmet eylesin. Semtimizin çok sevdiği bir arkadaştı" dedi.