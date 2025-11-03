Bağcılar'da kafede dehşet: Eski iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.11.2025 13:27:00
DHA
Bağcılar'da Şeymanur Sanbay (19), kardeşi R.F.S.'nin (16) kafede sipariş nedeniyle tartıştığı iş arkadaşı Havin Taşçı'yı(20) 2 yerinden bıçaklayarak öldürdü. R.F S. serbest bırakılırken Şeymanur S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Havin Taşçı (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi. Şeymanur Sanbay (19) siparişini getirdi. Siparişi beğenmeyen Havin ile Sanbay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Sanbay evine gitti.

Ardından evden bıçak alan Sanbay, kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü. Burada Taşçı ile Sanbay arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada Sanbay, yanında getirdiği bıçakla Taşçı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Kafedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralanan Taşçı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Karnından ve kalbinden bıçakladığı öğrenilen Havin Taşçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

2 SUSTALI BIÇAK BULUNDU

 

Olay yerine gelen polis ekipleri, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Sanbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. 

