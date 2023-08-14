Bağcılar TEM Otoyolu'nda panik anları! Anbean kaydedildi...

İstanbul Bağcılar, TEM Otoyolu'nda otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:23
Bağcılar TEM Otoyolu'nda panik anları! Anbean kaydedildi...
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Bağcılar, TEM Otoyolu'nda cumartesi gecesi, bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracı terk etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 4 şeritli yolun 2 şeridi bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Oluşan trafik yoğunluğu, otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

Otomobilin alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.


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