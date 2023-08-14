Otomotiv Sanayi Derneği ocak-temmuz döneminin pazar verilerini açıkladı: İhracat ve ithalat artıyor

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 03:52

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

OSD verilerine göre yılın ilk yedi aylık döneminde toplam otomotiv üretimi 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 870 bin 600 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 27 artışla 550 bin 615 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 905 bin 666 adedi buldu. Ticari araç üretimi ise 2022’ye göre yüzde 4 arttı. Aynı dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 28, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, otomotiv sanayinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 49 ve traktörde yüzde 79 seviyesin ulaştı.

YÜZDE 17’LİK YÜKSELİŞ



Yılın ilk yedi aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 artarak 586 bin 795 adet oldu. Otomobil ihracatı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 375 bin 670 adede ulaştı. Ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında azalarak 211 bin 125 adede geriledi. Traktör ihracatı da 2022’ye göre yüzde 17 artarak 11 bin 872 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, yüzde 16’yla sektör sıralamasında birinciliğini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birlikleri verilerine göre ise toplam otomotiv ihracatı, 2022’ye göre yüzde 17 artarak 20.5 milyar dolar oldu. Dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 12 oranında arttı.



YERLİ OTOMOBİL SATIŞ ORANI



Otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 33, ithal otomobil payı yüzde 67 oldu. Yıl içerisinde en yüksek ithal otomobil payına ise yüzde 76.3’le temmuzda ulaşıldı. İthal otomobillerin 2023’te aldığı en düşük pay şubatta yüzde 61.3’le yaşandı. Toplam otomobil satışları yüzde 62, ithal otomobil satışları yüzde 65 ve yerli otomobil satışları yüzde 53 oranlarında arttı.

Otomobil satışları, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 62 oranında arttı ve 516 bin 288 adet oldu. İthal otomobiller 347 bin 854 adetlik satışa ulaşırken toplam otomobil satışının 168 bin 434 adedini yerli otomobiller oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarında mayısta ithalatın payı yüzde 54.7 seviyesine kadar yükselse de yedi aylık dönemde yerli araç payı yüzde 52 oldu. Yine aynı dönemde 79.293 adet yerli üretim hafif ticari araç satılırken 73 bin 247 adet de ithal hafif araç satıldı.