Bağcılar TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi:1 ölü 1 yaralı
Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan servis minibüsü devrildi. Kazada minibüs şoförü N.U. olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Bağcılar'da gece saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey viyadüğünde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde bulunan N.U.'nun kullandığı 34 LCH 992 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazda minibüs şoförü N.U. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde N.U.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan yaralı olarak çıkan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı viyadükte inceleme yaptı. İncelemeler sırasında otoyoldaki trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin incelemesi tamamlandıktan sonra N.U.'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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