Ümraniye TEM Otoyolu'nda meyve yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Ümraniye, TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kazada kamyonet şoförü İlhan Utaç yaralanırken, TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Feci kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Utaç yönetimindeki 17 RR 422 plakalı meyve yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada kamyonet şoförü Utaç yaralandı. TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı İlhan Utaç'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını iki şeritten kontrollü şekilde sürdürdü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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