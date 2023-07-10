Bağcılar’da 150 bin liralık 'hayalet ekran' hırsızlığı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:48

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:47

Mahmutbey Mahallesi’nde, 6 Temmuz Perşembe günü saat 06.00 sıralarında beyaz bir otomobille sokağa gelen hırsızlardan biri araçtan inmeden park halindeki bir otomobilin camını saniyeler içinde kırdı.

Daha sonra otomobilden otomobile geçen hırsız hayalet ekranı sökmeye başladı. Beraberindeki diğer arkadaşı da geldikleri otomobilin içinde bekledi. Bu sırada sokak sakinlerinden biri hırsızları fark etti.

HEM HIRSIZLARA BAĞIRDI HEM DE ARAÇ SAHİBİNE SESLENDİ

Sokak sakini olayı engellemek için önce hırsızlara daha sonra da hırsızlığın yapıldığı otomobilin sahibi Emre Bayrak’a seslendi ancak sesini duyuramadı. Korktuğu için hırsızların yanına gidemeyen sokak sakini olay yerinden ayrıldı.

Kendilerini fark edenlere aldırış etmeyen hırsızlar 1 buçuk dakika içinde söktükleri 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı geldikleri otomobile aktarıp olay yerinden kaçtı.

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.