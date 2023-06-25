Bağcılar'da tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı.
Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.
Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.
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