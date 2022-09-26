Bağcılar'da annesini katleden şahıs tutuklandı

Bağcılar'da annesi Havva Sayan'ı öldüren Ali Sayan, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' ve ‘Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

DHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:47
Bağcılar'da annesini katleden şahıs tutuklandı
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Bağcılar'da Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'taki evinde dün saat 16.30 sıralarında annesi Havva Sayan bilinmeyen bir nedenle tartışan Ali Sayan'ı annesini bıçakla öldürüp, kafasını bedeninden ayırarak balkondan sokağa attı.

Şüpheli Ali Sayan'ı daha sonra evi ateşe vererek, kapıyı üzerine kilitledi. Polis ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik şüphelinin 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' ve ‘Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 


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