Bağcılar'da bıçaklı kavga! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı: Şüpheli aranıyor

Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:28

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:28

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir parkta M.B.T. (16) ile A.A.A. (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B.T. bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.