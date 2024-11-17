Bağcılar'da bir grup yolu kapattı, EYP ve molotof kokteyli attı
Bağcılar'da çöp konteynerleri ile yolu kapatarak izinsiz gösteri yapan grup, polis ekibine taşlı saldırıda bulundu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, grup sokak aralarına kaçarak uzaklaştı. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarını alan polis harekete geçti.
Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.
Bu sırada çevreye molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, polisin uyarılarının ardından sokak aralarına kaçarak uzaklaştı.
KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta inceleme yaptı.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldiği öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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