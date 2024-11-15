Konya'da polis minibüsü kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Konya'da polis minibüsü kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 23:28

Konya-Karapınar yolunun 10. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait 42 BZ 693 plakalı minibüs ile F.A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz (73) hayatını kaybetti.

Minibüsteki 7 polis ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Etiketler: #konya #Hastane #yaralı

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