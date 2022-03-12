Bağcılar’da çatı katında yangın; patlama anı kamerada

Bağcılar’da binanın çatı katında çıkan yangın sırasında patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında yaşanan patlama anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

DHA
12 Mart 2022 Cumartesi, 09:24
Bağcılar’da çatı katında yangın; patlama anı kamerada
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Yangın, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1208 sokaktaki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği sırada çatı katında patlama meydana geldi.

LPG tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlama anı sokak sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken yaralı ve can kaybının olmadığı öğrenildi.



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