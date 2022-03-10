Orman yangınlarında zeytinliklerini kaybeden köylüler araziler için direnişte

10 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Bodrum’un Mazıköy mahallesi ile Milas’ın Bozalan, Gökbel, Fesleğen mahallelerinde bölge sakinleri günlerce eylem yaparak karardan vazgeçilmesini istedi.

100’e yakın mağdur köylü adına dört mahalle muhtarı Danıştay 13. Dairesi Başkanlığı’na yürütmenin durdurulması başvurusu yaptı. Dilekçede, şerh konulmasının hukuka aykırı olduğu, santralların yerleşim alanlarına, insan fiziksel ve psikolojik sağlığına, hayvanların sağlığına, tarım ve hayvancılığa, orman ekosistemine, arıcılığa geri dönülemez zarar verdiği belirtildi. Santral için en az 10 bin ağaç kesileceği, zeytincilik ve arıcılık yapan bölge halkının mağdur olacağı anlatılarak, YEKA alanı ilan edilmesinin durdurulması istendi.