Bağcılar'da çocuğa 'yalıtımlı odada istismar' skandalı: Şüpheli tutuklandı!
İstanbul Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak işyerinde istismar ettiği öne sürülen M.Ş. isimli şahıs tutuklandı.
İstanbul Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde 2 gün önce 11 yaşındaki M.Y.'yi okul çıkışı kaçıran M.Ş. polisin işyerine yaptığı baskında yakalandı.
İşyerinde yapılan aramalarda ses yalıtımlı özel bölümde M.Y. ağlarken bulundu.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Ş.'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'On iki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçlarından tutuklanmasına karar verildi.
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