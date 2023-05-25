Erkek hemşire yoğun bakımdaki kanser hastası kadına cinsel istismarda bulundu

Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:56

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:56

17 Mayıs’ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım ünitesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hastanede görevli sağlık bakım çalışanı müdürüne hemşire olarak çalışan E.K.'nin, tedavi gören 61 yaşındaki kanser hastasına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Diğer hemşirelerin de görüşlerini alan sağlık bakım müdürü olayın doğru olduğunu öğrendi ve polis merkezine giderek durumu anlattı. Şikayet üzerine erkek hemşire E.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yoğun bakımda cinsel istismara uğrayan hasta ise dün hastanede hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan hastanın cenazesi ise, bugün ailesine teslim edildi ve Buca ilçesinde toprağa verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayla ilgili hastanenin güvenlik kamerası kayıtları ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Kamera görüntüleri ile ilgili polis merkezi tarafından hazırlanan tutanakta ise; 20 dakikalık görüntü kaydında, hemşire E.K.'nin baygın halde bulunan hasta N.C.'nin yanına gelerek ilaç verdiği anlar, E.K.'nin hastanın sol tarafına geçerek kendisine doğru çekmesi, daha sonra tekrar ilaç vermesi ve cinsel istismarda bulunduğu anların yer aldığı belirtildi.

TEŞEBBÜSTE KALDIĞINI SÖYLEDİ!

Yoğun bakımdaki hastasına cinsel istismarla suçlanan E.K.'nin ise ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. E.K.'nin yoğun bakımdaki yatmakta olan N.C.'ye cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu, hastanın bilincinin kapalı olduğu için olayın teşebbüste kaldığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

İSTİSMAR EDERKEN BAŞKA HEMŞİREYE YAKALANDI

Olay anında E.K.'yı gördüğü öğrenilen E.E. adlı hemşirenin polisteki ifadesinde, Saat 03.30 sıralarında E.K.'nın yoğun bakım odasında yatakta bulunan N.C.'nin yatağının üzerinde olduğunu gördüğünü, dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette gördüğünü ve olayı da diğer arkadaşlarına anlattığını söylediği öğrenildi. E.E.'nin ayrıca cinsel istismarla suçlanan hemşire E.K.'nin kendisini gördüğünü, daha sonra da durumu sorumlu hemşireye anlattığını söylediği öne sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürülen E.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hemşire E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından, yoğun bakım hastasına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.K. hakkında dekanlık tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.