Bir ilginç hırsızlık: 2 milyonluk kaşar peyniri çaldılar

Esenyurt’ta Asayiş Büro ekipleri, bir fabrikadan 2 milyonluk soygun yapan hırsızları kıskıvrak yakaladı. Operasyon anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 10:00
Abone Ol google-news

Olay, geçtiğimiz Perşembe sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup hırsız, 34 HJD 251 plakalı hafif ticari araç ile fabrikaya yaklaştı. 

Araçtan inerek fabrikaya gizlice giren hırsızlar içeride bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerinde kolilerce kaşar peynirini araca yüklemeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine şahıslar ayrılamadan olay yerine Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. 

Araçları ile kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan polis ekipleri, aracın önünü keserek hırsızları kıskıvrak yakaladı. Olayda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlardan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 

Yaşanan o operasyon anları ise fabrikanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Esenyurt hırsızlık fabrika kaşar peynir

İlgili Haberler

Cami kasasını soydu... Hırsızlık yöntemi şoke etti!

Cami kasasını soydu... Hırsızlık yöntemi şoke etti!
7 ayrı hırsızlık şüphelisi yakalandı

7 ayrı hırsızlık şüphelisi yakalandı
Niğde’de hırsızlık operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı!

Niğde’de hırsızlık operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı!

En Çok Okunan Haberler