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Film gibi hırsızlık... BBP il binası soyuldu: Duvarı delip ne var ne yoksa götürdüler!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da duvarı delerek Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Hizmet Binası’na giren hırsızlar ne varsa alıp götürdü.

İHA
Yayınlanma: 25.10.2023 - 21:00
Film gibi hırsızlık... BBP il binası soyuldu: Duvarı delip ne var ne yoksa götürdüler!
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Kahramanmaraş depremlerinde etkilen kentlerden biri olan Malatya’da, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Hizmet Binası’na hırsız girdi.

DUVARI DELDİLER

Kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde az hasarlı olarak raporlandığı iddia edilen biraya yan taraftaki ağır hasarlı binanın duvarını delerek giren hırsızlar içeride ne varsa alıp götürdü.

Komşularının bilgilendirmesiyle olaydan haberdar olduklarını kaydeden BBP İl Başkanı Abdulvahap Karaman, depremler sonrası kent genelinde benzer mağduriyeti yaşayan çok sayıda kişinin bulunduğunu belirterek hırsızlık olaylarına karşı acil önlem alınmasını istedi.

Karaman konuyla ilgili olarak şikayetçi olduklarını kaydederken polis ekipleri binada inceleme yaptı.


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