Bağcılar’da inşaatın temel kazma işlemi sırasında hasar gören 5 katlı bina mühürlendi

İstanbul Bağcılar’da 5 katlı binanın yanında başlatılan inşaatın temel kazma çalışması sırasında, toprak kayması oluştu. Toprak kayması sonucu 5 katlı bina, bitişiğindeki diğer binadan ayrıldı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken bina ise mühürlendi.

Bağcılar’da inşaatın temel kazma işlemi sırasında hasar gören 5 katlı bina mühürlendi
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:32

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar ilçesi, Fatih Mahallesi 1868 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın yanında yapılan inşaatın temel kazma çalışması sırasında öğle saatlerinde toprak kayması oluştu. Oluşan toprak kayması sonucunda 5 katlı bina hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Binanın bitişiğindeki diğer binadan ayrıldığı görülürken ekiplerin incelemelerinin ardından daire mühürlendi.

İnşaat temeli ekipler tarafından kapatılırken binada yaşayan 5 aile tahliye edilerek Bağcılar Belediyesi tarafından belirlenen adreslere yerleştirildi. Binanın durumu ile ilgili görevliler tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.


Etiketler: #bağcılar #Bina #mühürlendi

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