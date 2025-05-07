Bağcılar’da inşaatın temel kazma işlemi sırasında hasar gören 5 katlı bina mühürlendi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 00:32

Güncelleme: 07.05.2025 - 00:32

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar ilçesi, Fatih Mahallesi 1868 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın yanında yapılan inşaatın temel kazma çalışması sırasında öğle saatlerinde toprak kayması oluştu. Oluşan toprak kayması sonucunda 5 katlı bina hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Binanın bitişiğindeki diğer binadan ayrıldığı görülürken ekiplerin incelemelerinin ardından daire mühürlendi.

İnşaat temeli ekipler tarafından kapatılırken binada yaşayan 5 aile tahliye edilerek Bağcılar Belediyesi tarafından belirlenen adreslere yerleştirildi. Binanın durumu ile ilgili görevliler tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.