Ankara’da 'Rest' operasyonları: 35 iş yeri mühürlendi!

Ankara’da kumara karşı düzenlenen "Rest" operasyonlarında 35 işyeri mühürlendi, 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara’da 'Rest' operasyonları: 35 iş yeri mühürlendi!
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İHA
Yayınlanma: 04.05.2025 - 08:09

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri kumar oynatan yerleri takibe başladı.

Çalışmalar sonucu düzenlenen "Rest" adlı operasyonlarda ruhsatsız faaliyet gösteren 23 ve kumar oynattığı tespit edilerek operasyon yapılan 12 (salon/kahve/kulüp) iş yeri mühürlendi.

Türk Ceza Kanunu’nun 228 maddesi gereğince 15 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.

Operasyon sonucu kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu


Etiketler: #KUMAR #Ankara #Operasyon

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