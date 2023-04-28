İşçi servisiyle araç çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada tarım işçisi Mehmet Evdi (47) öldü, 2'si ağır 9 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:33
İşçi servisiyle araç çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
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Mersin'in Akdeniz ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarım işçilerini taşıyan Abdulkadir Kaşka idaresindeki servis minibüsü ile İbrahim Göçmen idaresindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3’ü ağır 10 kişi yaralandı. Ekiplerin minibüsten çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Evdi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.


Mersin Minibüs araç kaza

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