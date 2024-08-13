Erzincan'da iş cinayeti: Çatıdan düşen inşaat işçisi öldü

Erzincan'da çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 13:49
Erzincan'da iş cinayeti: Çatıdan düşen inşaat işçisi öldü
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İnönü Mahallesi 20. Sokak'ta bulunan 3 katlı okul inşaatının çatısında çalışan 58 yaşındaki Safa Celep, dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Celep, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


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