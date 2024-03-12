Bağcılar'da kan donduran olay: Ölen kadını poşetlere sarıp 10 gün aynı evde yaşadı

Bağcılar'da başına aldığı darbe sonucu ölen kadını poşetlere saran Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. Polis ekipleri tarafından baskın yapılan evde bulunan ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:39
Bağcılar'da kan donduran olay: Ölen kadını poşetlere sarıp 10 gün aynı evde yaşadı
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Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan Ensar Avuç (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt (48) ile tanıştı.

Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.

Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı. Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

KORKTUĞU İÇİN POLİSİ ARAMAMIŞ

Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

Mahalleli Abdülaziz Akıncı, "Bir kadın ile bir erkek evde beraber yaşıyormuş. Kadın ölmüş, komşular cesedin kokusunun geldiğini söylemiş. Polisler gelmiş" dedi.


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