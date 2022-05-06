Bağcılar'da otomobil içinde cinayet
Bağcılar'da dün öğle saatlerinde yaşanan olayda 20 yaşındaki Baran Aslan, tartıştığı 3 kişi tarafından katledildi.
İstanbul Bağcılar'da, 20 yaşındaki Baran Aslan daha önce tartıştığı kişiler tarafından otomobil içinde vurularak öldürüldü.
Olay önceki gün saat 14.30 sıralarında Bağcılar'da yaşandı. Olaydan Baran Aslan ile 3 kişi arasında çarşamba günü alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra Aslan 3 kardeşiyle birlikte evinin önündeki otomobile bindi. Yaklaşık 15 dakika sonra 3 kişi, Aslan'ın yolunu kesti. Aslan ile aralarında tekrar tartışma çıktı. 3 kişiden biri silahıyla Baran Aslan'ı vurdu. Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın 3 gün sonra Denizli'de vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacağı öğrenildi.
Baba Nurettin Aslan, "Denizli'de askerlik yapacaktı. Olay gününde ben memleketteydim. Kızım aradı, 'Baba çabuk gel, abimi vurdular' dedi. Sabah 08.00 sıralarında İstanbul'a geldik. Kim olduğunu bilmiyoruz. Olayın araştırılmasını talep etsek doğru olur mu bilmiyorum. Tuzak kurup arkadan vurmuşlar. Direksiyon başında insan vurulmaz" dedi.
Öte yandan Baran Aslan'ın öldürülmeden önceki gün otomobil içindeki tartışması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki 3 kişinin Aslan ile tartışmasının ardından olaya sonradan dahil olan bir kişi tartışmayı sonlandırıyor. Aslan, otomobiline binerek uzaklaşıyor.
Polisin, saldırganları yakalamak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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