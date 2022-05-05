Gaziantep'te bir günde ikinci hurdacı cinayeti
Gaziantep'te hurdacılık yapan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kentte sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi dikkat çekti.
Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk'tan uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU
Olay yerine gelen itfaiye
ekiplerinin çalışması sonucu kapıyı kırarak içeri giren polis ve sağlık
ekipleri, Seyfettin Çabuk'u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık
ekipleri tarafından yapılan incelemede yakınları tarafından haber alınamayan
gencin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği
ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise
evde inceleme yaparak delil topladı. Öldürülen gencin cansız bedeni ise
Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BİR GÜNDE İKİ HURDACI CİNAYETİ
Kentte, sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı
Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi ve bir
günde iki hurdacı cinayetinin yaşanması ise dikkat çekti.
Her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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