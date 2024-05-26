Bağcılar’da silah ticareti operasyonu!
Bağcılar'da silah ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 6 şarjör ve 38 fişek ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Yıldıztepe Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, M.T. isimli şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, bir uzatılmış şarjör, 38 fişek, 3 adet tabancaya ait seri atar mekanizması, bir tabanca namlusu açmada ve namlu değiştirmesinde kullanılan matkap, bir namlu törpülenmesinde kullanılan öğe ve iki adet cep telefonu ele geçirildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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