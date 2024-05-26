Batman’da ruhsatsız silah operasyonu: 16 gözaltı

Batman’da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:01
Batman’da ruhsatsız silah operasyonu: 16 gözaltı
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ruhsatsız silahlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda farklı markalarda 14 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemeleri sürüyor.


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