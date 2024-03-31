Bağcılar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bağcılar'da seçimi kim kazandı? Bağcılar Belediye başkanı kim oldu?
Bağcılar seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Bağcılar'da hangi aday ne kadar oy aldı? Bağcılar Belediye başkanı kim oldu?
Bağcılar yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Abdullah Özdemir
CHP
Cem Kılıç
İYİ Parti
Eyüp Ali Özdemir
Yeniden Refah
Faruk Bağcı
Zafer Partisi
Ramazan Barışkan
Saadet
Erhan Açıkgöz
Memleket
Bülent Uygur
TİP
Baykal Işık
HÜDA PAR
Mehmet Ali Ortaç
DEVA Partisi
Nejdet Delen
Gelecek Partisi
Süleyman Kandil
BAĞCILAR'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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