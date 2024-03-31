Bağcılar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bağcılar'da seçimi kim kazandı? Bağcılar Belediye başkanı kim oldu?

Bağcılar seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Bağcılar'da hangi aday ne kadar oy aldı? Bağcılar Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:16
Bağcılar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Bağcılar'da seçimi kim kazandı? Bağcılar Belediye başkanı kim oldu?
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Bağcılar yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Abdullah Özdemir

CHP

Cem Kılıç

İYİ Parti

Eyüp Ali Özdemir

Yeniden Refah

Faruk Bağcı

Zafer Partisi

Ramazan Barışkan

Saadet

Erhan Açıkgöz

Memleket

Bülent Uygur

TİP

Baykal Işık

HÜDA PAR

Mehmet Ali Ortaç

DEVA Partisi

Nejdet Delen

Gelecek Partisi

Süleyman Kandil

BAĞCILAR'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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