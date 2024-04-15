Bağcılar’da çay ocağında oturan adama silahlı saldırı

Bağcılar’da çay ocağında oturan 62 yaşındaki adama kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzelendi. Bacağından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 20:29
Bağcılar’da çay ocağında oturan adama silahlı saldırı
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Bağcılar Sancaktepe Mahallesi’nde iddiaya göre, motosiklet kaskı takan bir şahıs, kardeşi ile çay ocağında oturan 62 yaşındaki Ahmet F.’nin yanına geldi. Şüpheli, elindeki tabanca ile Ahmet F.’ye 3 kez ateş edip koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda bacağından yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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