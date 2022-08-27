Bağcılar'da sokak kedisine terlikle şiddet!

Bağcılar'da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

DHA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:57
Bağcılar'da sokak kedisine terlikle şiddet!
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Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı. O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 
 


Kedi Sokak Kedisi

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