Bağcılar'da sokak kedisine terlikle şiddet!
Bağcılar'da bir sitede, apartmandan çıkan bir kişi kapı kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.
Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.
Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı. O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
- Okyanuslarla çevrili bir Dünya bulduk!
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'
- 3 isim için harekete geçildi
- Peker'den yeni paylaşımlar
- Eminönü-Alibeyköy hattının açılacağı tarih belli oldu
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- Kırıkkale'de korkunç kaza: Çift öldü, oğulları yaralı
- Erdoğan'a kötü haber: Dikkat çeken oran