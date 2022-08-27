Bağcılar'da sokak kedisine terlikle şiddet!

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:57

Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde 22 Ağustos Pazartesi saat 11.30 sıralarında bir sitede yönetici olduğu belirtilen kişi, apartman kapısının kenarında uyuyan kediye terlikle vurdu.

Aldığı darbelerle vurulan kedi, korkuyla kaçtı. O sırada apartmandan çıkan bir başka kişi de kediye vuran yöneticiye tepki gösterdi. Kediye terlikli saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

