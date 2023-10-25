Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:10

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:10

Apple Watch, kullanıcıların akşam koşullarında daha iyi performans alabilmeleri için geliştirilmiş bir Gece Modu sunuyor. Bu mod, ekranı kırmızı bir filtre ile kaplayarak gece kullanımını daha rahat ve göz dostu hale getiriyor. Ayrıca, karanlıkta gözlerinizi yormamak için ekrandan mavi ışığı kaldırıyor. Peki Apple Watch'ta Gece Modu nasıl etkinleştirilir?

APPLE WATCH'TA GECE MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?



Saat Kadranı Galerisine Erişim: Gece Modu'nu kullanmaya başlamak için saat kadranınıza uzun süre basın. Wayfinder veya Modular Ultra Saat Kadranı Ekleyin: Eğer bu saat kadranları galerinizde bulunmuyorsa, sağa kaydırarak ve büyük + düğmesine basarak Wayfinder veya Modular Ultra saat kadranlarından birini koleksiyonunuza ekleyin. Bu iki saat kadranı, Apple Watch Ultra için özel olarak tasarlanmış ve özel Gece Modu özelliğini desteklemektedir. Gece Modu Ayarlarına Erişim: Saat kadranı galerisinde, Wayfinder veya Modular Ultra kadranındaki "Düzenle" düğmesine dokunun. Gece Modu'nu Etkinleştirin: Ayarlar sayfasına geçtiğinizde, "Gece Modu" seçeneğine kaydırın. Modu Ayarlayın: "Digital Crown" adı verilen Apple Watch'un yan düğmesini çevirerek "Otomatik," "Açık" veya "Kapalı" seçeneklerinden birini seçin. "Otomatik" seçeneğini tercih ederseniz, zayıf aydınlatma koşullarında Gece Modu otomatik olarak etkinleştirilir. Saat Kadranına Geri Dönün: Ayarları tamamladıktan sonra saat kadranınıza geri dönmek için "Digital Crown" düğmesine basın.

Gece Modu'nun yalnızca Wayfinder veya Modular Ultra saat kadranları ile kullanılabiliyor. Bu kadranlar dışında Apple Watch'larda gece modu bulunmuyor. Yani sadece Apple Watch Ultra'larda bu mod mevcut.