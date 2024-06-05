Kadıköy'de bir otelde yangın çıktı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 22:33

Güncelleme: 05.06.2024 - 23:46

Yangın saat 22.00 sularında lüks bir otelde çıktı. İddiaya göre, otelin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.