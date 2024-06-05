Kadıköy'de bir otelde yangın çıktı
Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın saat 22.00 sularında lüks bir otelde çıktı. İddiaya göre, otelin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını sardı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kadıköy'de bir otelde çıkan yangından yeni görüntüler...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 5, 2024
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor
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