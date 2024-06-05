İzmir'de bir AVM’de korkutan yangın: Yurttaşlar tahliye edildi!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:05

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:45

Edinilen bilgiye göre, yangın, Konak ilçesindeki bir AVM’de meydana geldi. AVM içerisindeki bir restorana ait bacadan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada AVM dumanlarla kaplanınca tedbir amacıyla vatandaşlar ve işyeri çalışanları tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri en son kattaki restoran bölümündeki yangına hemen müdahale etti.

Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AVM’de soğutma çalışmaları devam ediyor.