Bağımsız Maden-İş yöneticileri gözaltına alındı

27.02.2026 19:29:00
Haber Merkezi
İzmir Kınık’taki Polyak Kömür Madeni’nde süren işçi eylemlerinin 8’inci gününde Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve üç sendika yöneticisi savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Sendika, yöneticilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Kömür Madeni’nde işçilerin sürdürdüğü eylemler devam ederken, Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri gözaltına alındı. 

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, direnişin 8’inci gününde Genel Başkan Gökay Çakır, sendika uzmanı Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ile Öncü Çetin’in jandarma tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, “Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” denilerek gözaltı işlemlerine tepki gösterildi.

 

