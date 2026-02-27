Bağımsız Maden-İş yöneticileri gözaltına alındı

İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Kömür Madeni’nde işçilerin sürdürdüğü eylemler devam ederken, Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticileri gözaltına alındı.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, direnişin 8’inci gününde Genel Başkan Gökay Çakır, sendika uzmanı Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ile Öncü Çetin’in jandarma tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, “Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” denilerek gözaltı işlemlerine tepki gösterildi.
Sendika yönetimimiz jandarma tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındı!— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) February 27, 2026
