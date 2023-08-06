Bağımsız Maden İş yöneticileri trafik kazası geçirdi

Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Yavuz Yenigül ve PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen trafik kazası geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 16:14
Bağımsız Maden İş yöneticileri trafik kazası geçirdi
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Bağımsız Maden İş, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Yavuz Yenigül ve Ptt-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen’in trafik kazası geçirdiğini duyurdu. 

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Örgütlenme faaliyetleri için yollarda olan örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu, Yavuz Yenigül ve PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen Artvin Ardahan yolu üzerinde trafik kazası geçirmiştir. Arkadaşlarımız çeşitli yerlerinden yaralanmış olup genel sağlık durumları iyidir. İlk müdahaleyi yapmak üzere sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını bekliyoruz” denildi. 


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