'Bağış' adı altında IŞİD'e para toplayan 5 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:10

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Sancaktepe'de 'Mazluma Umut Ol' isimli illegal medresede adı altında çatışma bölgesinde ölen IŞİD terör örgütü üyesi kişilerin ailelerine yardım yapıldığı tespit edildi.

Ölenlerin ailesine ve örgüt üyeliğinden araması olan kişilere kiralık ev tutma, doğalgaz, elektrik ve su faturalarını ödeme, sosyal medya hesaplarından bu yönde paylaşımlar yaparak infak, bağış adı altında para toplandığı ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bağış topladıkları ileri sürülen Abdullah Özçelik, Yasin Şengüler ve Ammar Yıldız'a para gönderen 20 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. 15 şüpheli yakalanarak İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İşlemlerin ardından 5 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.



