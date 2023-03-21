Konya'da IŞİD operasyonu: 2 tutuklama

Konya’da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen 1 kişi ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 1 kadın yakalandı. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:10
Konya'da IŞİD operasyonu: 2 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın IŞİD terör örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma dosyasında yürüttüğü çalışmalarda, IŞİD terör örgütü adına Konya’da faaliyetlerde bulunan bir şahsı tespit etti.

MALZEMELERE EL KONULDU

Bir işletmede elektrikçi olarak çalıştığı tespit edilen 41 yaşındaki Ercan T., TEM ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın adresinde kendisine ait olduğu tespit edilen bir cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayara el konuldu.

TUTUKLANDI

Şahsın örgüt adına sözde ’Emir’ konumunda faaliyet gösterdiği, terör örgütüne eleman temin ettiği ve örgütle bağlantılı kişilere sohbet verdiği ortaya çıktı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında IŞİD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan Sibel Ünnü isimli şüphelinin Antalya’da ikamet ettiği ve yakalama kararının ardından Konya’ya kaçtığı öğrenildi.

Şüpheli, Karatay ilçesinde bir ikamette polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Sibel Ü. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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