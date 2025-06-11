Bahar Aksu davası öncesi ‘Suçlusun İçişleri Bakanı’ diyen KDK’lilere gözaltı!

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), boşandığı Rüstem Elibol ve beraberindeki üç kişi tarafından İstanbul'un Şişli ilçesinde kaçırılmaya çalışılan, arabaya binmemek için direndiği sırada tabancayla vurularak katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

"GİZLİ FAİLLERİN DE ENSESİNDEYİZ"

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi KDK protestosunda “Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın” pankartı açıldı. Yapılan basın açıklamasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın öldürülen kadınları suçladığı sözleri hatırlatılarak “Gizli faillerin de ensesinde olduğumuzu söylemek için bugün buradayız” denildi.

KDK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Biliyoruz ki bir ülkede koruma kararlarına rağmen her gün bir kadın öldürülüyorsa burada tek suçlu, tek fail tetiği çeken değildir. Gizli faillerin de ensesinde olduğumuzu söylemek için bugün buradayız. Peki kim bu gizli katil? Failler. Koruma kararlarına rağmen ki bu koruma kararları gün geçtikçe daha zor alınmaya başladı. Koruma kararlarına rağmen sokak ortasında kadınlar öldürülürken ‘kapıyı açmasaydı o zaman’ diyen İçişleri Bakanı. Devletin ilk görevi vatandaşının canını korumaktır. Ama İçişleri Bakanı diyor ki ‘kadınlar o kapıyı açmasaydı öldürülmezdi.’ 2024 yılında öldürülen kadınların çoğu ateşli silahlarla öldürüldü. Bu silahlar marketlerde mi satılıyor dostlar? Soruyoruz size.”

Basın açıklaması boyunca başta İçişleri Bakanı olmak üzere görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililere yönelik “suçlusunuz” ifadesi yer alan dövizler kullanılırken savcılığın talimatı üzerine, taşınan dövizlerin suç unsuru oluşturduğu gerekçesiyle yapılan polis müdahalesiyle 2 KDK’li gözaltına alındı.

"SUÇLU OLDUĞUNUZU YÜZÜNÜZE HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gözaltıların ardından açıklama yapan KDK sorumlusu Senem Doruk İnam, şunları kaydetti:

“Şişli’de sokak ortasında koruma kararı olmasına rağmen ellerini kollarını sallayarak öldürdüler Bahar Aksu’yu. Bugün Kadın Dayanışma Komiteleri olarak Bahar Aksu’nun davasında hem kadınları öldürenlere hem de kadınları korumayanlara suçlusunuz demek için Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldik. Bahar’ı öldürenler kadar Bahar’ı korumakla yükümlü olup korumayan devlet yetkililerinin de sorumlu olduğunu söyledik.

Açıklamamızı yaparken kadın cinayetlerinde sorumluluk taşıyan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için taşıdığımız 'suçlusun' dövizi polisler tarafından 'suçüstü' olarak gösterildi ve işlem başlatıldı. 2 arkadaşımız bu gerekçeyle gözaltına alındı. Suçluya suçlu demek suç değildir, olamaz.

Kadınların koruma ve uzaklaştırma kararlarına rağmen öldürülmesine göz yuman, sokak ortasında silahla vurulmasına müsaade edenler suçludur, suçlu sizsiniz Ali Yerlikaya. Eğer suça ortak olmak istemiyorsanız, kadınların ölümünden kadınları sorumlu tutacağınıza koruma kararı olan kadınların öldürülmemesi için önlem alın, bireysel silahlanmanın önüne geçecek adımlar atın.

Size suçlusunuz diyenleri gözaltına aldıracağınıza bu ülkede kadınların ölmemesini sağlayın. İstediğiniz kadar durdurmaya çalışın, gözaltına alın, yasaklayın. Kadınlar ölmeye devam ettikçe suçlu olduğunuzu yüzünüze haykırmaya devam edeceğiz. Hesap vereceksiniz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın.”