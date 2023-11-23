4 ay önce evlendiği ortaya çıkmıştı... Nihal Candan'ın eşi polislere kapıyı açınca bunları söylemiş!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:30

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:31

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile kardeşi Nihal Candan (Gülnihal Çiçek) geçtiğimiz hafta ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Halk TV’de yer alan habere göre, Nihal Candan’ın 4 ay kadar önce evlendiği Mehmet Faruk Çiçek’in avukatı yaptığı açıklamada, müvekkili ile ilgili gündeme gelen haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Çiçek’in avukatı Kemal Özdemir yaptığı açıklamada “Müvekkil Mehmet Faruk Çiçek, söz konusu soruşturmanın bir süjesi değil. Soruşturulan konularla bir ilgisi bulunmamaktadır” dedi. Özdemir, “Müvekkilin değil şüpheli olarak, bilgi sahibi olarak bile ifadesi alınmadı” dedi.

EVLİLİK BİLEREK DUYURULMADI

İş insanı Çiçek’in ilk evliliğinden iki çocuğunun olduğunu kaydeden Av. Özdemir “Müvekkilin, mensubu olduğu ailenin gelenekleri ve mahremiyet isteği nedeniyle eşi Nihal Candan ile yapmış oldukları evlilik, kamuoyuna bilinçli olarak duyurulmadı” ifadelerini kullandı.

POLİS EKİPLERİ SABAH 05.15’TE GELDİ

Nihal Candan’ın eşi ile yaşadığı Zorlu Center’daki evine polislerin sabah saat 05.15 gibi geldiklerini kaydeden Av. Özdemir “Polis ekipleri eve geldiğinde müvekkil de şok geçiriyor. Eşi için gelindiğini asla aklına getirmiyor. Hatta gelen polislere, ‘galiba yanlış adrese geldiniz’ diyor” diye konuştu.

“HER AŞAMADA EŞİNİN YANINDAYDI”

Çiçek’in, Nihal Candan’ın emniyet ve adliye aşamasında yanında olmaya çalıştığını söyleyen Av. Özdemir, “Bugün de tutuklu bulunduğu cezaevine giderek kendisini ziyaret etti” bilgisini verdi.