Bahar Hezer'i katleden kardeşi Yekta Hezer tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akpınar Mahallesi'nde ablası Bahar Hezer’i tüfekle vurarak katleden Yekta Sezer isimli erkek, "kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Bahar Hezer, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen 24 yaşındaki erkek kardeşi Yekta Hezer tarafından vurularak katledildi. Bahar Hezer'i vurup olay yerinden kaçan Yekta Hezer isimli erkek, polis ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınırken Bahar Hezer’in cenazesi toprağa verildi.
"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM, İYİ Kİ ÖLDÜRDÜM" DEMİŞTİ
Yekta Hezer’in emniyetteki ifadesinde pişman olmadığını belirterek şunları söylemişti:
“Bahar beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim.”
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