Bahar ve Nihal Candan infaz memuruyla tartıştı: 'Burası Etiler değil...'
Tutuklanan sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gönderildikleri cezaevinde infaz koruma memuruyla tartışınca uyarı aldığı iddia edildi.
Stil yarışmasında ünlenen sosyal medya fenomeni kardeşler olan Bahar Candan ve Nihal Candan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cezaevine sevki esnasında "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" diyerek dikkat çeken Bahar Candan'ın cezaevine gidince de infaz memuruyla tartıştığı iddia edildi.
"BURASI ETİLER DEĞİL..."
T24'te yer alan habere göre süreci takip eden gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı yayında şu iddiada bulundu:
"Nihal'in cezaevinde çok sık ağladığını sürekli ağladığını hiç konuşmadığını ama Bahar Candan'ın biraz daha agresif olduğunu oradaki dediğim gibi işte infaz koruma memurlarıyla sürekli bir tartışma halinde olduğunu öğrendim. Bahar sürekli ortamı şikayet ediyormuş, o yüzden memurlar bir iki yerde hafiften seslerini yükselttiler. Burası Etiler'deki lüks restoran değil uyarısında bulundu. Bahar Candan ilk sabah sayıma kalkmak istememiş o yüzden infaz koruma memurları orada da sayıma kaldırıp uyarmış. Bahar ve Nihal Candan yemekleri beğenmemiş en büyük şikayetleri buymuş."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Ölümcül 'kedi virüsü' hızla yayılıyor!
- Cenazede gerginlik!
- Yeni bir 'süper kıta' oluşuyor
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama