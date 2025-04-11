Baharı beklerken kış geldi: İstanbul’da kar yağışı başladı!
İstanbul’da havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji yetkilerinin İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından mega kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yağışı özellikle Çatalca ve Büyükçekmece’de etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.
Etiketler: #İstanbul #istanbul kar yağışı
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