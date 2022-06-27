Evinin terasını 'uyuşturucu' tarlasına çevirdi

İstanbul Beylikdüzü’nde evinin terasında uyuşturucu yetiştiren V.G. isimli şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlı, cezaevine gönderildi.

İHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:21
Evinin terasını 'uyuşturucu' tarlasına çevirdi
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Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu’da bulunan bir evin terasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler terasta 79 kök Hint keneviri ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Evin terasına adeta sera kurarak uyuşturucu yetiştiren V.G. isimli zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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