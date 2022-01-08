Bahçeli-Kurtulmuş kavgası: Erdoğan ne yapacak?
Gazeteci Deniz Zeyrek, Devlet Bahçeli ile Numan Kurtulmuş arasındaki kavga üzerine "Numan Kurtulmuş’un Bahçeli kadar değeri yok Erdoğan nezdinde" dedi.
Gazeteci Deniz Zeyrek, FOX TV'de yayınlanan “Orta Sayfa” adlı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Zeyrek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İBB'ye yönelik teftiş konusunda TSK'dan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan örnekler veren AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’u hedef almasını değerlendirdi.
Bahçeli’nin Kurtulmuş’a “Senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir” demesini ele alan Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurtulmuş’un üstünü çizebileceğine dikkat çekti.
Zeyrek, "Numan Kurtulmuş’un Bahçeli kadar değeri yok Erdoğan nezdinde. Erdoğan için Bahçeli yaşamsal bir siyasi aktör. Tayyip Erdoğan için Bahçeli yaşamsal siyasi bir aktör. Cumhur İttifakı açısında da Bahçeli Tayyip Erdoğan açısından vazgeçilmez" dedi.
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