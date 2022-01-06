Son dakika | İmamoğlu'ndan 'iddianame hazırlığı' iddiasına ilk yorum, Bahçeli'ye sert yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddiaları hakkında ilk kez konuştu. İmamoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye yanıt da verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddiası ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri soruldu.
Hakkında iddianame hazırlandığı iddiası için, "Hukukçu olarak güzel espri olur bunlar. Bu esprileri her gün görüyoruz, yaşıyoruz, takip ediyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Devletin her kademesindeki insanları, müfettişleri, valileri, vali yardımcılarını, adına kim derseniz deyin, bakanları, herkes görevini layıkıyla yapsın. Biz de layıkıyla yapalım" diyen Ekrem İmamoğlu, "Bizi soruşturmaya, daha doğrusu incelemeye gelmişlerdir. Başımızın üstüne yerleri var. Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler, denetlesinler, incelesinler. Zaten incelemeliler. Bizim de burada hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ'YE YANIT
İmamoğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında yaptığı “İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı’nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir” açıklaması da soruldu.
İmamoğlu "Bizim gündemimizde değil. Hiç gündemimizde değil. Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum" dedi.
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