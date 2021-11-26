Bahçeli ve Sertel, infaz koruma memurlarının durumunu görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Sertel, Bahçeli ile infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi hakkında konuştu.
TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yapılan Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleri sırasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Sertel, Bahçeli ile infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve itfayeciliğin meslekten sayılması konusunda görüştüğünü anlattı. Sertel, “Sayın Genel Başkan’a CHP’nin konuyla ilgili yasa teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anlattım. Sorunun çözümü için elimden geleni yapmak istediğimi söyledim” dedi. Bahçeli’nin de “durumun siyaset üstü olduğunu” belirterek partisinin grup başkanvekillerine “çalışmaları” için talimat verdiği kaydedildi. Bunun üzerine de kendisinin Bahçeli’ye, “İsterseniz teklifi siz getirin, biz destekleyelim” dediğini de aktardı.
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