Bahçeli ve Sertel, infaz koruma memurlarının durumunu görüştü

26 Kasım 2021 Cuma, 04:00

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün yapılan Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimleri sırasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Sertel, Bahçeli ile infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve itfayeciliğin meslekten sayılması konusunda görüştüğünü anlattı. Sertel, “Sayın Genel Başkan’a CHP’nin konuyla ilgili yasa teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini anlattım. Sorunun çözümü için elimden geleni yapmak istediğimi söyledim” dedi. Bahçeli’nin de “durumun siyaset üstü olduğunu” belirterek partisinin grup başkanvekillerine “çalışmaları” için talimat verdiği kaydedildi. Bunun üzerine de kendisinin Bahçeli’ye, “İsterseniz teklifi siz getirin, biz destekleyelim” dediğini de aktardı.